Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7650 liradan, avro 6,3460 liradan güne başladı.
14.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7650 liradan, avro 6,3460 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7630 liradan alınan dolar, 5,7650 liradan satılıyor. 6,3440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3460 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7530 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3370 lira olmuştu.
Kaynak: AA