Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7700 liradan, avro 6,3640 liradan haftaya başladı.
11.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7700 liradan, avro 6,3640 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7680 liradan alınan dolar, 5,7700 liradan satılıyor. 6,3620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3640 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,7550 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3450 lira olmuştu.
Kaynak: AA