Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5960 liradan, avro 6,2290 liradan haftaya başladı.

5.08.2019 09:06
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5960 liradan, avro 6,2290 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,5940 liradan alınan dolar, 5,5960 liradan satılıyor. 6,2270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2290 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5790 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1910 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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