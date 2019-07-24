Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, avro 6,3720 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, avro 6,3720 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7100 liradan alınan dolar, 5,7120 liradan satılıyor. 6,3700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3720 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6880 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3550 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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