Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6490 liradan, avro 6,3610 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,6490 liradan, avro 6,3610 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6470 liradan alınan dolar, 5,6490 liradan satılıyor. 6,3590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3610 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4010 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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