Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7320 liradan, avro 6,4280 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7320 liradan, avro 6,4280 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7300 liradan alınan dolar, 5,7320 liradan satılıyor. 6,4260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4280 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7100 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4050 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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