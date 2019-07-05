Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,6020 liradan, avro 6,3240 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,6020 liradan, avro 6,3240 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6000 liradan alınan dolar, 5,6020 liradan satılıyor. 6,3220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5990 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3240 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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