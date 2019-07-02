Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,6480 liradan, avro 6,3860 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,6480 liradan, avro 6,3860 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6460 liradan alınan dolar, 5,6480 liradan satılıyor. 6,3840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3860 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6480 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4020 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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