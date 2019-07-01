Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7250 liradan, avro 6,4890 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7230 liradan alınan dolar, 5,7250 liradan satılıyor. 6,4870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4890 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7660 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5670 lira olmuştu.

Kaynak: AA