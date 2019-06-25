Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8300 liradan, avro 6,6460 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8300 liradan, avro 6,6460 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8280 liradan alınan dolar, 5,8300 liradan satılıyor. 6,6440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6460 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8130 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6230 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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