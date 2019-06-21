Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7670 liradan, avro 6,5160 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7670 liradan, avro 6,5160 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7650 liradan alınan dolar, 5,7670 liradan satılıyor. 6,5140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5160 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7470 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5050 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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