Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8700 liradan, avro 6,5720 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8700 liradan, avro 6,5720 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8680 liradan alınan dolar, 5,8700 liradan satılıyor. 6,5700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8380 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5370 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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