Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0710 liradan, avro 6,8070 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0710 liradan, avro 6,8070 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0690 liradan alınan dolar, 6,0710 liradan satılıyor. 6,8050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8070 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0750 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8000 lira olmuştu.

Kaynak: AA
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