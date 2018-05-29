Merkez Bankasının Hamlesi Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Dolar TL haftayı 4.70'li seviyelerden açmasının ardından Merkez Bankası'nın politika faizini 1 haftalık repo faizi yapması ve fonlama faizine eşitlemesini piyasalar olumlu karşıladı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın Londra'da yatırımcılarla yapacağı ziyaretle birlikte oluşan iyimser hava dolar kurunu 4,56 TL bandına çekti.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

TCMB'nin hem gerektiğinde ek sıkılaşma için kendine alan açması hem de normal politika araçlarına dönerek öngörülebilirliği artırıyor olması ve doların küresel kaybı, petrol fiyatlarında düşüşün etkisiyle Türk Lirası'nın, dolar karşısındaki değer kazancı bir ara yüzde 3.3'e ulaşırken, 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş 57 baz puana ulaştı.

Geçen haftayı 4.70 seviyesinin hemen üzerine kapayan dolar kuru, yeni haftaya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün akşamki toplantıda verdiği mesajlar, doların küresel değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki gerilemeyle 4.66'lı seviyelerden başlamıştı.

Dolar dün 4.56 - 4.58 arasına yerleşti. Dolar kuru 29 Mayıs sabahı 07:30'da dünkü pozisyonunu koruyor ve 4.5819'dan el değiştiriyor. Euro/ TL ise 5.33 TL'den işlem görüyor.

"DOLAR 4,40 TL'YE İNEBİLİR"

QNB Finansbank Başekonomisti Gökçe Çelik, "TCMB'nin fonlama maliyetini yüzde 16.50'de tutacak olması mevcut koşulların korunması demek. Diğer taraftan koridorun üst bandının haftalık reponun 150 baz puan üzerinde belirlenecek olması, TL baskı altında kaldığında 150 baz puanlık ek sıkılaşma yapmak için alanının olduğu anlamına geliyor ki bu da görece daha sıkı bir para politikası duruşuna işaret ediyor" dedi.

SEB AB baş stratejisti Per Hammarlund, liradaki değer kazançlarının sürmesini ve dolar/TL'nin 4,40'a inmesini bekliyor. Hammarlund'a göre, "Sadeleştirmenin geleceği uzun zamandır belliydi ama doğru yolda atılmış önemli bir adım."

TCMB'nin 23 Mayıs'taki 300 baz puanlık faiz artırım kararı öncesi 4.9290 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL ilk tepki olarak 4.5433'e kadar gerilese de geçen haftayı 4.7052 seviyesinden kapamıştı.