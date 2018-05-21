Dolar 4,53 Lira ile Tarihi Rekorunu Yeniledi

Dolardaki güçlenme eğilimi gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılıyor, lokal nedenlerle daha çok satış baskısı altında kalan dolar/TL bu sabah 4.5342 ile yeni zirvesi gördü.

ABD MERKEZ BANKASININ FAİZ ARTIRIMI DOLARI GÜÇLENDİRİYOR

ABD Merkez Bankasının bu yıl iki kez daha faiz artırımına gidebileceği beklentisi dolarda güçlü bir değerlenme eğilimi yaratırken bu eğilim gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altında bırakıyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks 93.860'a ulaşarak beş ayın yeni zirvesini gördü.

GÖZLER MERKEZ BANKASINDA

Gelişmekte olan ülkelere yönelik bu denli satış baskısı yanında lokal sebeplerle Türkiye piyasaları da negatif ayrışıyor. Bankacılar TCMB'nin bu süreci nasıl yöneteceğini izlemeye devam ediyor.

Birçok bankacı TCMB'nin 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında "hatırı sayılır" bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken, bazı bankacılar TCMB'nin bu tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.

GÖZLER FED'İN SON TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Dolar/TL bu gelişmelerle haftaya 4.5342 ile tarihi zirvesi test ederek başladı. Kur saat 09:01'de 4.5290 seviyesinde. Euro/TL ise 5.3268 seviyesine kadar çıktı ve şu sıra 5.3240 seviyesinde.

Piyasaların dikkati Fed'in Çarşamba günü açıklanacak son toplantı tutanaklarına çevrildi. Yatırımcılar mevcut para politikasının sıkılaştırma döngüsünün hızı hakkında ipuçları için tutanakları bekliyorlar.