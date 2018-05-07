Dolar Yüksek Seviyelerde Tutunmaya Devam Ediyor

Merkez Bankası'nın önceki haftaki faiz artışına rağmen küresel gelişmeler, yüksek enflasyon ve Türkiye'ye özgü endişelerle kur ve faizde sert yükseliş geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. Dolar/TL 4,2901 ile yeni tarihi zirvesini test etti. Dolar, yeni haftada ilk işlemlerin ardından 4,24 TL seviyesinden alıcı buluyor.

"MERKEZ BANKASI BİR ADIM DAHA ATABİLİR"

Bankacılar beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi sonrası gözlerin yeniden Merkez Bankası'na çevrildiğini belirtirken, Reuters'a göre piyasada 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) kararını beklemeden bir adım atılabileceği beklentileri oldukça kuvvetlendi.

"DÖVİZ LİKİDİTESİ ARTIRILABİLİR"

Geçmişteki örneklerden yola çıkarak döviz likiditesi artırıcı tedbirler ve belki de kısmen "sembolik" olarak da nitelendirilebilecek adımlar, bankacılar arasında TCMB'den kısa süredeki beklentilerde ön plana çıkıyor.