S&P'nin Türkiye Kararı Dolar Kurunu Etkilemedi

S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürme kararının ardından dolarda önemli bir hareketlilik yaşanmadı. İstanbul Kapalıçarşı'da 4,1030 liradan alınan dolar, 4,1050 liradan satılıyor. 4,9240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,9260 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0920 lira, euronun satış fiyatı ise 4,9140 lira olmuştu.

S&P TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU BB-'YE İNDİRDİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu enflasyon görünümünde bozulma, TL'deki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonunu gerekçe göstererek bir kademe düşürürken, görünümü negatiften durağana çevirdi. Türkiye'nin kredi notu böylece yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altında bulunan BB-'ye inmiş oldu.

MERKEZ'İN FAİZ KARARI SONRASI DOLAR DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı ve enflasyon raporunda verdiği sadeleşmede nihai adımın yakın olduğu yönündeki açıklamalar ardından dolar/TL 4.04'ün altına gerilemişti.

Dolar/TL daha sonra 1 Mayıs resmi tatilinin ardından bugün başta dolardaki küresel değer kazancı olmak üzere güne 4.10'un üzerine çıkarak başladı. Kur saat 09:45'te 4.0950 seviyesinde işlem gördü.