Döviz Enflasyon Raporu Öncesi Sakin Seyrediyor

Merkez Bankasının faiz artırım kararı ile birlikte dalgalı bir haftayı geride bırakan dolar/TL güne 4.05 civarında başlarken bankacılar piyasalarda TCMB'nin enflasyon raporunda yapacağı açıklamaların ve veri gündeminin takip edileceğini belirtiyorlar. Cuma gününü 4.05 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah 4.0420 seviyesinde.

MERKEZ BANKASININ ENFLASYON AÇIKLAMASI TAKİP EDİLECEK

Piyasalarda TÜİK tarafından bugün 10:00'da açıklanacak Mart ayı dış ticaret dengesi ilk çeyrek turizm gelirleri, 11:00'da Turizm Bakanlığı tarafından açıklanacak Mart ayı yabancı ziyaretçi sayısı ve 17:00'da açıklanacak Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin iç borçlanma stratejisi takip edilecek.

Dış piyasalarda ise TSİ 15:30'da açıklanacak ABD Mart ayı kişisel harcamalar, çekirdek PCE, 16:45'te Nisan ayı Chicago PMI ve 17:00'da bekleyen konut satışları takip edilecek. Bankacılara göre bugün en önemli gündem maddesi ise TCMB'nin yılın ikinci enflasyon raporu olacak. Raporda ileriye yönelik enflasyon ve faiz konusunda yapılabilecek açıklamalar yönlendirmeler yakından izlenecek.