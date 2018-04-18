Seçim Açıklamalarıyla Yükselen Dolar Sakinledi

İstanbul Kapalıçarşı'da 4,0920 liradan alınan dolar, 4,0940 liradan satılıyor. 5,0670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0690 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0970 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0610 lira olmuştu.

PİYASALAR ERDOĞAN VE BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNİ TAKİP EDECEK

Analistler jeopolitik risklere erken seçim riskinin de eklediğini belirterek, daha önce fiyatlamalarda olmayan bir gelişmenin gerçekleşmiş olması nedeniyle piyasalarda sert bir satış baskısı yaşandığını ancak ilk şok ardından süreçte beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece yeni bir satış baskısı öngörmediklerini belirtiyorlar.

Bu kapsamda bugün saat 1330'da planlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi yakından takip edilecek.

Öte yandan Avrupa Birliği, euro bölgesinde açıklanacak nihai enflasyon verileri de piyasaların takibinde ancak kur üzerindeki kritik karar 2 hafta sonra yapılacak PPK toplantısından çıkacak.