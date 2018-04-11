Dolar Yüksek Seviyelerdeki Yerini Koruyor

İstanbul Kapalıçarşı'da 4,1180 liradan alınan dolar, 4,1200 liradan satılıyor. 5,0930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 5,0950 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,1340 lira, euronun satış fiyatı ise 5,1130 lira olmuştu.

TL EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN PARA BİRİMLERİ ARASINDA

Küresel satış baskısının yanında iç siyaset, yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor. Bugün Rusya piyasalarındaki kayıplar açık ara benzer para birimlerini aşsa da TL ruble hariç diğer para birimlerine kıyasla dolar karşısında daha çok değer kaybeden para birimi oldu.