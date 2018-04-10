Dün Rekor Kıran Dolar, Yeni Güne Düşüşle Başladı

Küresel olarak gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk algısının artmasıyla TL'de değer kaybı devam ediyor. Dün gün içerisinde rekor kıran dolar, euro ve sterlin kurlarında gece yarısı uluslararası piyasada bu rekorlar tazelendi. Dolar 4,0786, euro 5,0281 ve sterlin 5,7666 seviyesine kadar çıktı.

TL DÖVİZ KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Sabah saatinde ilk işlemlerde TL, uluslararası piyasalarda yaşanan iyimserlikle birlikte değer kazandı. Dolar/TL saat 09.28'de 4,0600, euro/TL 4,9978 ve sterlin/TL 5,7380 seviyesinden işlem gördü.

Yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında ABD'de açıklanacak ÜFE rakamları takip edilecek.