Dolar Sakin Seyrini Devam Ettiriyor

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,9870 liradan alınan dolar, 3,9890 liradan satılıyor. 4,9000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9020 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9930 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8970 lira olmuştu.

TL'DEKİ DEĞER KAYBININ NEDENLERİ

Bankacılar TL'deki son dönemde görülen sert değer kayıplarını yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesine bağlıyorlar. Bu endişelerin bir araya gelmesiyle yabancı yatırımcıların tahvil satışları hızlanmış, carry trade pozisyonlarının kapanmasının da etkisiyle TL'de negatif ayrışma belirginleşmişti.

Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular arasında ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ziyaretleri yer alıyor.