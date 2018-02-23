Dolar Sakin Seyrine Devam Ediyor

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7880 liradan alınan dolar, 3,7900 liradan satılıyor. 4,6610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6630 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7910 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6760 lira olmuştu.

DALGALANMALAR KALICI OLMADI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanaklarının faizleri kademeli olarak artırma konusunda daha emin olduğunu ortaya koymasının ardından dolarda güçlenmeye paralel TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde kayıpları gözlendi. Ancak bu değer kayıpları ve dalgalanmalar kalıcı olmadı.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

TL'de doların küresel hareketinin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu devam ederken, önceki gün Suriye hükümeti yanlısı savaşçıların Halep'ten Afrin bölgesine girmeye başladığı ve Türkiye'nin karşılık verdiği yönündeki haberler TL'de değer kaybına neden olmuştu.

Dün gün içinde 3.81 seviyesine doğru bir deneme yapan dolar burada tutunamadı ve 3.78-3.79 bandına geri döndü.