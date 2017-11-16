Dolar ve Euro Güne Sakin Başladı

Dolar dün direnç noktası olarak 3.90 seviyesini test edip, euro da rekor tazeleyerek 4.61 lirayı geçmişti Gün sonunda yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin olumlu algılanması nedeniyle grafiğini aşağı çekerek sırasıyla 3.88 ve 4.59 seviyesine inmişti.

PİYASALAR MERKEZ BANKASININ HAMLESİNE ODAKLANDI

Dolar ve euro yeni güne yatay başlarken piyasalar içeride jeopolitik gelişmelere, Merkez Bankasının başlayacağını duyurduğu TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerinin detaylarına ve kısa vadeli dış borç rakamlarına odaklanıyor.

Euro ise başta Almanya olmak üzere Avrupa'dan gelen olumlu gösterge ve haberler sonrasında güç kazanmıştı. Euro'nun güçlenmesinde bir diğer unsur ise Türkiye'de 10 yıllık tahvillerin faizinin, liranın euro karşısında yeni düşük seviyesine inmesiyle çarşamba günü yüzde 13 kadar yükselmesi ve yüzde 12.49 ile rekor seviyeye çıkmasıydı.



DOLAR VE EURO NE KADAR?

Analistler TL üzerindeki baskının uzlaşmalı kur tedbiri sayesinde azaldığını ancak tam anlamıyla kalkmadığını belirtiyor. Dolar ve euro ise yeni güne sakin başladı. Dolar saat 7:40'ta 3.8818 lira, euro ise 4.5767 liradan işlem görüyor.