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Serbest Piyasada Dolar 3,4650 Seviyesinde

Serbest piyasada dolar 3,4650 liradan, euro 4,1180 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Dolar 3,4650 Seviyesinde

Serbest piyasada dolar 3,4650 liradan, euro 4,1180 liradan güne başladı.

Kaynak: Dunya.com