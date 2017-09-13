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Serbest Piyasada Dolar 3,4280 Seviyesinde

Serbest piyasada dolar 3,4280 liradan, euro 4,1070 liradan güne başladı.

Serbest Piyasada Dolar 3,4280 Seviyesinde

Serbest piyasada dolar 3,4280 liradan, euro 4,1070 liradan güne başladı.

Kaynak: Dunya.com