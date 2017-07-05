Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,60 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 141,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 141,60 liradan, 932 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 948 liradan, -129 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 133 liradan, 911 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 929 liradan, 455 liradan alınan Yarım Ziynet 465 liradan, 228 liradan alınan Çeyrek Ziynet 233 liradan satıldı.
(İHA)