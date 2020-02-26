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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 323,50 lira oldu.

26.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:40
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 323,50 lira oldu.


İstanbul 'da 323,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 325,50 liradan, 2 bin 130 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 151 liradan, 295 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 299 liradan, 2 bin 82 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 102 liradan, bin 41 liradan alınan Yarım Ziynet bin 61 liradan ve 521 liradan alınan Çeyrek Ziynet 526 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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