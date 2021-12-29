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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 689,20 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 689,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 689 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 689,20 liradan, 4 bin 541 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 562 liradan, 629 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 633 liradan, 4 bin 438 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 458 liradan, 2 bin 219 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 229 liradan ve bin 110 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 115 liradan satıldı. - İSTANBUL

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