İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 872 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 871,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 872 liradan, 5 bin 746 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 767 liradan, 795,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 799,25 liradan, 5 bin 616 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 636 liradan, 2 bin 808 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 818 liradan ve bin 404 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 409 liradan satılıyor.

(İHA)

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