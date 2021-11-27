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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 700,00 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 700,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 699,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 700,00 liradan, 4 bin 613 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 634 liradan, 638,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 642,40 liradan, 4 bin 508 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 528 liradan, 2 bin 254 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 264 liradan ve bin 127 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 132 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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