İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 700,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 699,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 700,00 liradan, 4 bin 613 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 634 liradan, 638,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 642,40 liradan, 4 bin 508 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 528 liradan, 2 bin 254 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 264 liradan ve bin 127 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 132 liradan satılıyor. - İSTANBUL

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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