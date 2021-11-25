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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 688,00 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 688,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 687,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 688,00 liradan, 4 bin 534 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 555 liradan, 627 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 631 liradan, 4 bin 431 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 451 liradan, 2 bin 215 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 225 liradan ve bin 108 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 113 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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