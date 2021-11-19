İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 663,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 663 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 663,20 liradan, 4 bin 369 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 390 liradan, 604,65 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 608,65 liradan, 4 bin 270 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 290 liradan, 2 bin 135 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 145 liradan ve bin 67 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 72 liradan satılıyor.

(İHA)

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