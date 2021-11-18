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Serbest piyasada altın fiyatları

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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 639,20 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 639,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 639,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 639,20 liradan, 4 bin 211 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 232 liradan, 582,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 586,75 liradan, 4 bin 115 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 135 liradan, 2 bin 58 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 68 liradan ve bin 29 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 34 liradan satılıyor.

(İHA)

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