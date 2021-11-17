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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 611,70 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 611,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 611,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 611,70 liradan, 3 bin 30 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 51 liradan, 558 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 562 liradan, 3 bin 938 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 958 liradan, bin 970 liradan alınan Yarım Ziynet bin 980 liradan ve 985 liradan alınan Çeyrek Ziynet 990 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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