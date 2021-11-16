Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 598,20 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 598,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 598,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 598,20 liradan, 3 bin 941 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 962 liradan,545,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 549,40 liradan, 3 bin 851 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 871 liradan, bin 926 liradan alınan Yarım Ziynet bin 936 liradan ve 963 liradan alınan Çeyrek Ziynet 968 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Son dakika: Dolar ve altın yeni haftaya da rekorla başladı

Son dakika: Dolar ve altın yeni haftaya da rekorla başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title