İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 598,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 598,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 598,20 liradan, 3 bin 941 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 962 liradan,545,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 549,40 liradan, 3 bin 851 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 871 liradan, bin 926 liradan alınan Yarım Ziynet bin 936 liradan ve 963 liradan alınan Çeyrek Ziynet 968 liradan satılıyor.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet