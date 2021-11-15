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Serbest piyasada altın fiyatları

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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 598,20 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 598,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 598,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 598,20 liradan, 3 bin 941 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 962 liradan,545,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 549,40 liradan, 3 bin 851 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 871 liradan, bin 926 liradan alınan Yarım Ziynet bin 936 liradan ve 963 liradan alınan Çeyrek Ziynet 968 liradan satılıyor.

-İHA-

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