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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 595,20 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 595,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 595 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 595,20 liradan, 3 bin 921 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 942 liradan, 542,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 546,60 liradan, 3 bin 823 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 852 liradan, bin 916 liradan alınan Yarım Ziynet bin 926 liradan ve 958 liradan alınan Çeyrek Ziynet 963 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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