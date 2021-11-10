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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 577,20 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 577,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 577,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 577,20 liradan, 3 bin 802 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 823 liradan, 526,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 530,20 liradan, 3 bin 716 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 736 liradan, bin 858 liradan alınan Yarım Ziynet bin 868 liradan ve 929 liradan alınan Çeyrek Ziynet 934 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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