Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler Ekonomi
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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 568,20 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 568,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 568,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 568,20 liradan, 3 bin 744 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 765 liradan, 518,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 522,00 liradan, 3 bin 658 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 678 liradan, bin 829 liradan alınan Yarım Ziynet bin 839 liradan ve 915 liradan alınan Çeyrek Ziynet 920 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 569 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 569 lira seviyesinden işlem görüyor

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