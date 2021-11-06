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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 561,20 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 561,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 561 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 561,20 liradan, 3 bin 697 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 718 liradan, 511,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 515,60 liradan, 3 bin 613 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 633 liradan, bin 806 liradan alınan Yarım Ziynet bin 816 liradan ve 903 liradan alınan Çeyrek Ziynet 908 liradan satıldı. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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