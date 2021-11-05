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Serbest piyasada altın fiyatları

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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 560,20 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 560,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 560 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 560,20 liradan, 3 bin 690 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 711 liradan, 510,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 514,70 liradan, 3 bin 606 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 626 liradan, bin 803 liradan alınan Yarım Ziynet bin 813 liradan ve 902 liradan alınan Çeyrek Ziynet 907 liradan satılıyor.

(İHA)

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