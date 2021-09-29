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Serbest piyasada altın fiyatları

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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,20 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 495,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 495,20 liradan, 3 bin 262 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 283 liradan, 451,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 455,50 liradan, 3 bin 188 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 208 liradan, bin 594 liradan alınan Yarım Ziynet bin 604 liradan ve 797 liradan alınan Çeyrek Ziynet 802 liradan satılıyor.

(İHA)

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