İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 494,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 495,00 liradan, 3 bin 262 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 283 liradan, 451,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 455,50 liradan, 3 bin 188 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 208 liradan, bin 594 liradan alınan Yarım Ziynet bin 604 liradan ve 797 liradan alınan Çeyrek Ziynet 802 liradan satılıyor.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri