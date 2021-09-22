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Serbest piyasada altın fiyatları

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Serbest piyasada altın fiyatları

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 493,40 lira oldu.

CUMHURİYET (İHA) - İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 493,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 493,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 493,40 liradan, 3 bin 250 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 271 liradan, 450,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 454,00 liradan, 3 bin 176 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 196 liradan, bin 588 liradan alınan Yarım Ziynet bin 598 liradan ve 795 liradan alınan Çeyrek Ziynet 800 liradan satılıyor.

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