Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490,00 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 489,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 490,00 liradan, 3 bin 229 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 250 liradan, 447,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 451,00 liradan, 3 bin 156 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 176 liradan, bin 578 liradan alınan Yarım Ziynet bin 588 liradan ve 789 liradan alınan Çeyrek Ziynet 794 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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