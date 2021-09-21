Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler Ekonomi
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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490,00 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 489,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 490,00 liradan, 3 bin 229 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 250 liradan, 447,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 451,00 liradan, 3 bin 156 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 176 liradan, bin 578 liradan alınan Yarım Ziynet bin 588 liradan ve 789 liradan alınan Çeyrek Ziynet 794 liradan satılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor

 Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi

Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi

 TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde yargılanmaktan kurtuldu

TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde yargılanmaktan kurtuldu
/beğendim
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/şaşırdım
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