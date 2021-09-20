Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 489,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,60 liradan, 3 bin 226 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 247 liradan, 446,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,50 liradan, 3 bin 153 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 173 liradan, bin 576 liradan alınan Yarım Ziynet bin 586 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satılıyor.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri