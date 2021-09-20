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Serbest piyasada altın fiyatları

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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 489,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 489,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 489,60 liradan, 3 bin 226 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 247 liradan, 446,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 450,50 liradan, 3 bin 153 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 173 liradan, bin 576 liradan alınan Yarım Ziynet bin 586 liradan ve 788 liradan alınan Çeyrek Ziynet 793 liradan satılıyor.

-İHA-

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