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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 486,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,50 liradan, 3 bin 205 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 226 liradan, 443,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447,50 liradan, 3 bin 132 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 152 liradan, bin 566 liradan alınan Yarım Ziynet bin 576 liradan ve 783 liradan alınan Çeyrek Ziynet 788 liradan satılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor

 Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi

 Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev çilesi başladı! Mezardan farksız odalar için 900 lira kira isteniyor

Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev çilesi başladı! Mezardan farksız odalar için 900 lira kira isteniyor
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