Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 486,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,50 liradan, 3 bin 205 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 226 liradan, 443,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447,50 liradan, 3 bin 132 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 152 liradan, bin 566 liradan alınan Yarım Ziynet bin 576 liradan ve 783 liradan alınan Çeyrek Ziynet 788 liradan satılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri