Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 483,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 484 liradan, 3 bin 189 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 210 liradan, 442 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446 liradan, 3 bin 116 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 136 liradan, bin 558 liradan alınan Yarım Ziynet bin 568 liradan ve 779 liradan alınan Çeyrek Ziynet 784 liradan satılıyor.
(İHA)
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